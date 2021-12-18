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В России выявили 27 434 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 27 434 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 27 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом у 7,5 процента заболевших не было клинических проявлений COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 2283 новых случая COVID-19.

За последний день в РФ также зафиксировали 1076 летальных исходов. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за день полностью выздоровел 38 041 человек, подытожили в оперштабе.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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