Столичные врачи вылечили от коронавируса 2936 пациентов за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2936 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 под присмотром московских медиков, составило 1 831 571.

За последний день в столице выявили 2283 новых случая заболевания. За день были госпитализированы 811 человек, еще 79 москвичей скончались. По состоянию на 18 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 552 человека, подытожили в оперштабе.

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Во время коронавирусной пандемии столице удалось не остановить ни один крупный проект в социальной сфере. Напротив, темпы цифровизации в данной сфере ускорились во время карантина. Большую роль в этом сыграли цифровые технологии. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 декабря.

Она отметила, что город адаптировался под новые условия и не оставил жителей один на один с бедой.