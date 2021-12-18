Фестиваль современной культуры Bubble Comics Con стартовал в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Фестиваль современной культуры и комиксов Bubble Comics Con открылся в Москве в субботу, 18 декабря.

На мероприятие также приехал актер Том Фелтон, известный своей ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Британец выступит на сцене и раздаст поклонникам автографы.

Также в рамках мероприятия гости смогут встретиться с актерами из фильма «Майор Гром» Тихоном Жизневским, Любовью Аксеновой, Александром Сетейкиным и режиссером картины Олегом Трофимом.

Фестиваль также подарит зрителям возможность увидеть презентацию современной версии «Ну, погоди!» от студии «Союзмультфильм».

17 декабря «Вечерняя Москва» писала о том, что мошенники придумали фотосессию с актером из кинофраншизы «Гарри Поттер» Томом Фелтоном, которая якобы должна была состояться перед фестивалем Bubble Comics Con в Москве.