Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова на четверть

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова на четверть
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Готовность транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги с Алтуфьевским шоссе оценивается на 25 процентов. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развязка должна увеличить пропускную способность участка МКАД на 20 процентов.

Глава Стройкомплекса добавил, что в настоящее время рабочие устраивают на объекте опоры и пролетные строения будущего путепровода через дорогу.

Кроме того, специалисты устраивают временные и постоянные съезды, демонтируют существующие путепроводы и переустраивают инженерные коммуникации.

1 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 340 земельных участков, площадь которых составляет около 700 гектаров, выделили на строительство дорог в столице за 2021 год.

Читайте также:
Строительство МКАД Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте