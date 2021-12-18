Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова на четверть

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Готовность транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги с Алтуфьевским шоссе оценивается на 25 процентов. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развязка должна увеличить пропускную способность участка МКАД на 20 процентов.

Глава Стройкомплекса добавил, что в настоящее время рабочие устраивают на объекте опоры и пролетные строения будущего путепровода через дорогу.

Кроме того, специалисты устраивают временные и постоянные съезды, демонтируют существующие путепроводы и переустраивают инженерные коммуникации.

1 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 340 земельных участков, площадь которых составляет около 700 гектаров, выделили на строительство дорог в столице за 2021 год.