Сбой произошел в информационной системе ГИБДД

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В работе информационной системы экзаменационных подразделений ГИБДД в субботу, 18 декабря, зафиксировали сбой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы устранить неполадки.

При этом информации о том, когда система сможет возобновить работу, источник ТАСС не сообщил.

В МВД России также подтвердили информацию о сбоях в системе ГИБДД.

В понедельник, 8 ноября, пользователи сервиса «Госуслуги» заметили, что срок действия их QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился. У некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день. О причинах этого «Вечерней Москве» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.