Эксперт рассказал о причинах обнуления сроков действия QR-кодов на госуслугах

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В понедельник, 8 ноября, пользователи сервиса «Госуслуги» заметили, что срок действия их QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился. У некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день. О причинах этого «Вечерней Москве» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

— Обнуление сертификатов произошло сегодня утром. Причиной послужило изменение в самой форме сертификата о вакцинации и сокращении срока его действия вдвое — с года на полгода. Любое изменение в программах, особенно поспешное, чревато подобными ошибками. Госуслуги обещают устранить ошибку в течение дня, — рассказал собеседник «ВМ».

В Минцифры РФ сообщили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса на сервисе «Госуслуги» остается прежним. Сервис работает в штатном режиме. Сроки действия кодов восстанавливаются.

В оперштабе заявили, что изменение сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портале «Госуслуги» связано со сбоем программы. В течение дня предыдущие сроки действия кодов должны быть восстановлены.

«ВМ» также писала, что у некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день.

С 8 ноября россияне смогут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Отмечается, что он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.