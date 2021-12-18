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В ботаническом саду МГУ стартовал фестиваль орхидей «Тропическая зима»

Полина Долганова

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В ботаническом саду МГУ стартовал фестиваль орхидей «Тропическая зима»
Фото: Сергей Болдин, «Вечерняя Москва»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в субботу, 18 декабря, стартовал ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима».

Гости смогут увидеть более тысячи видов цветов разных форм и масштабов.

Также посетители получат возможность заглянуть в старинную субтропическую оранжерею, которая была закрыта на реконструкцию более двух десятилетий назад.

Экспозицию можно посетить до весны следующего года.

В день открытия фестиваля горожане смогут послушать концерт музыки Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Классические произведения в исполнении Государственного Кремлевского оркестра будут исполняться с 14:00.

Совершеннолетним гостям для посещения фестиваля необходимо иметь при себе QR-код, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Зимние выходные наступили. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 18 и 19 декабря и станут безусловным стимулом выйти из дома.

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