День рождения Хохи и «Альтернатива»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Приближаются зимние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 18 и 19 декабря и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодняя метелица», на который 18 декабря гостей зовет Музей Победы. Мероприятие посвящено началу зимы и предстоящим новогодним праздникам. Оно дает возможность талантливым детям показать свои достижения, а зрителям — почувствовать атмосферу наступающего Нового года.

Более 200 жителей Москвы и Подмосковья покажут свое мастерство в вокале, хореографии и владении музыкальными инструментами. Одна из номинаций фестиваля отражает его название — «Новогодняя метелица». На суд жюри можно представить номер любого жанра, отражающий новогоднюю тематику.

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова 18 декабря зовет взрослых и детей на праздник «День рождения Хохи». Русская выхухоль является символом зоомузея.

Гости музея смогут нарисовать картину удивительного животного на мастер-классе по зоорисунку, который посвящен имениннику. Самые юные участники праздника смогут создать аппликацию с Хохой, а также погулять по экспозиции с игровым гидом. А на лекции «Знакомьтесь — русская выхухоль!» расскажут, где и как она живет.

В преддверии новогодних праздников в городе проходит несколько чудесных музыкальных фестивалей. Так, Кафедральный собор святых Петра и Павла 18 и 19 декабря приглашает горожан на Международный рождественский фестиваль духовной музыки «Адвент». В особое время перед Рождеством, время радостного ожидания чуда, слушателям представят два концерта. Первый — «Органные фрески: от Мессиана до наших дней» — состоится в субботу, а второй — «Рождественская музыка от Перотина до Мессиана» — в воскресенье.

Фото: Пресс-служба фонда Бельканто

Российский национальный музей музыки в выходные дни зовет на фестиваль «Альтернатива». Форум посвящен творчеству молодых современных композиторов. В субботу их произведения исполнит оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. А на следующий день в музее С. С. Прокофьева Московский ансамбль современной музыки сыграет мелодии Жоховского, Суворкиной, Полеухиной, Сапронова, Зузенкова, Булошникова и Бурцева.

Большой зал Московской консерватории 18 декабря порадует юных зрителей уникальным киноконцертом «Холодное сердце». Знаменитые хиты из мультипликационного фильма зрители услышат в исполнении Натальи Быстровой, Анны Бутурлиной, озвучивших Эльзу и Анну, и лауреата российской национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Ермака.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» 18 и 19 декабря вновь зовет гостей на праздничные площадки, которые разместились практически во всех районах столицы. Праздничная атрибутика, запах свежей выпечки и корицы, елей и медовых пряников, задорная музыка и многочисленные ярмарочные шале приближают наступление светлых дней. На площади Революции гостей ждет купеческая столица, Тверская площадь ослепляет огнями рождественского бала. Площадка в духе русских народных сказок расположилась на Святоозерской улице. А у ЦУМа, на Кузнецком мосту, можно увидеть дизайнерские елки.

В рамках «Путешествия в Рождество» работают 18 катков и площадка для керлинга.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Активная подготовка к праздникам началась в московских музеях. Так, зимние мастерские открыл Музей декоративного искусства. В мастерской «Магия цианотипии» 18 декабря участники узнают об этом виде искусства, смогут сделать и забрать с собой неповторимый отпечаток. К новогодним праздникам будут печатать хвойные растения, а также стеклянные предметы и создадут открытку, которая станет украшением интерьера. На следующий день на праздничном марафоне по линогравюре создадут авторскую печатную форму и сделают с нее несколько оттисков.

А юные гости музея 18 и 19 декабря приглашаются на программу «Самый короткий день в году», посвященную традициям встречи Рождества и Нового года в России. Ребят ждет рассказ о праздниках, «колядование», мастер-класс и представление в вертепном театре.

Центр Гиляровского с 18 декабря зовет юных москвичей на «Потешную елку», которую организует фольклорно-кукольный театр «Душегреи». Гости центра познакомятся ближе с русской народной культурой, посмотрят музыкальную историю о том, как Дедушка Мороз помогает ленивой и злой Матрене превратиться в добрую и работящую девушку, поиграют в старинные игры, а в финале создадут куколки-скрутки — древний славянский оберег.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Музее Москвы 18 и 19 декабря продолжит работу фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости и их родители могут посетить четыре елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество».

Самые юные посетители приглашаются на программу «Теплая елка». Их ждет сказка с оригинальным сюжетом, открывающая тайну появления на свет Деда Мороза. Участники праздничной программы «Чудная елка» устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке. «Щелкунчик и Мышиный король» познакомят с писателем Эрнстом Гофманом и его сказкой. А «Рождественские истории о Москве и москвичах» расскажут участникам программы о столице времен Гиляровского.

В воскресенье, 19 декабря, проект «Импрессивная клоунада» представит спектакль «В лесу родилась елочка», а театр «Моника и дрозд» — постановку «Эмили Браун и ее кролик. Новогодняя версия».

Новогоднее настроение будет царить и на юбилейной выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», которая 18 и 19 декабря проходит в «Экспоцентре». Свои изделия на выставке представят мастера и ремесленники из самых разных уголков России. Здесь можно приобрести самые лучшие новогодние подарки. Центральная экспозиция представит высокохудожественные изделия народных художественных промыслов, творчески развивающих многовековые традиции народного искусства. Гостям свое творчество покажут всемирно известные центры народного искусства.

А в «Городе мастеров» мастера продемонстрируют старинные техники изготовления изделий промыслов: гончарство, ковка, лепка игрушки, роспись по дереву, ткани, металлу, кружевоплетение, резьба по кости, камню и дереву.

Фото: Вечерняя Москва

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в столице продолжается акция «Московская музейная неделя». В воскресенье, 19 декабря, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей Сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева. Во многих из них открыты новые выставки и подготовлены интересные программы.

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени приглашает жителей и гостей столицы в лекторий. В рамках цикла авторских лекций Елены Архиповой, приуроченного к выставке «Мода на Nature. Пейзаж и натюрморт из собрания Музея Тропинина», в субботу, 18 декабря, слушателям расскажут о «Пейзаже и путешествиях за рамки картины».

Фото: Музей Победы

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Музее Победы открыта новая экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченная к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Здесь с исторической достоверностью воссозданы декорации военных локаций и событий. Интерактивные музейные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

Мультимедийные проекции содержат воспоминания участников Московской битвы, статистические сведения о жизни города в первые месяцы войны, о советской военной стратегии, ходе боев, оборонительной и наступательной частях Московской битвы, фотографии и электронные образы документов.

Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставку об истории зимних «Три века русской елки». Посетители увидят около 1000 экспонатов, рассказывающих о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством с начала XVIII века до нашего времени. Корни новогодних традиций многообразны: христианские, античные, германские, скандинавские, славянские — все они связаны в новогодних торжествах на редкость тесно, в единый комплекс и создают цельный образ, в котором сразу узнается новогодняя елка, как бы она ни выглядела.

В экспозиции представлен уникальный документ — указ от 20 декабря 1699 года, написанный Петром I, о перенесении на 1 января празднования Нового года. Начиная с этого времени праздник стали отмечать гуляньями, иллюминацией, фейерверками и украшением елок.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выставка «Эрте. Фантазия длиною в век», посвященная русскому дизайнеру, художнику, скульптору Роману Тыртову (Эрте), работает в Старом Английском дворе. Художник работал с Анной Павловой, Матой Хари, Сергеем Дягилевым и Полем Пуаре, оформлял в Голливуде костюмы для фильмов Фреда Нибло и Тода Браунинга, создавал обложки для Harper’s Bazaar и Vogue.

Центральный объект выставки — скульптура «Византия», рядом с которой показана оцифрованная версия одноименной картины с «живыми» элементами. В скульптуре и картине наиболее полно выражены все главные стороны творчества Эрте: любовь к древним цивилизациям, «Русским сезонам» и ар-деко.

А в галерее «На Каширке» посетители смогут ознакомиться с выставкой «Знаки на снегу». В проекте две художницы Юлия Картошкина и Алиса Маслова рассматривают образ зимы в системе праздничной культуры.

Посетители увидят произведения живописи, графики, керамики, наполненные световыми состояниями и энергией жизни. Это воспоминания о самых важных моментах жизни — о детских днях, снах, о счастливых событиях, о драгоценности повседневности.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 16 декабря, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише фантастический боевик «Матрица: Воскрешение», чудесные семейные фильмы «Школа магических зверей» и «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков», лента национального производства «Елки-8», драмы «Остров Бергмана» и «Ночь принадлежит нам», фильмы ужасов «Оленьи рога» и «Конец света».

Фото: Матрица: Воскрешение, 2021 год

В сети кинотеатров «Москино» 19 декабря продолжаются Дни научного кино ФАНК. Зрители увидят документальные картины, где можно совершить путешествие в мир хлеба, проанализировать природу страха, поразмышлять о способности фиксировать реальность с помощью фотоаппаратов и помедитировать о месте человека во Вселенной.

В кинотеатре «Полет» в воскресенье покажут американскую картину «В поисках альтернативной планеты», которая расскажет историю огромной машины и группы женщин-ученых, новаторов, пытавшихся найти жизнь за пределами нашей солнечной системы. То, что начинается как научное приключение в реальном времени, превращается в глубокую медитацию о нашем месте во Вселенной.

Третьяковская галерея 18 декабря приглашает горожан на ретроспективу фильмов Сергея Дворцевого, охватывающую 25 лет его творчества. Кинорежиссер является лауреатом премии «Ника» и членом Американской киноакадемии. В воскресенье зрителям представят документальные работы «Трасса» и «В темноте», принесшие ему мировую известность.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.