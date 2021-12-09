Центр Гиляровского пригласил юных москвичей на «Потешную елку»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Столешников переулок, 9с5 Карта всех событий

Центр Гиляровского, филиал Музея Москвы, с 18 декабря по 8 января 2022 года приглашает юных москвичей на «Потешную елку».

Программу организует фольклорно-кукольный театр «Душегреи». Участников ждут волшебный спектакль, созданный по мотивам сказки «Морозко», художественный мастер-класс по изготовлению куколок-скруток и русские народные игры.

Гости центра под руководством артистов театра познакомятся поближе с русской народной культурой, посмотрят музыкальную историю о том, как Дедушка Мороз помогает ленивой и злой Матрене превратиться в добрую и работящую девушку, поиграют в старинные игры, а в финале при помощи лоскутков, ниток и тесьмы создадут куколки-скрутки — древний славянский оберег.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

С 1 декабря в Музее Москвы стартовал фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество». Экспозиция покажет «Манускрипт» — развернутый свиток истории Рождества, созданный художницей Екатериной Уткиной. Здесь же можно увидеть диафильм и чудесных белоснежных ангелов, парящих в пространстве.⁣⁣