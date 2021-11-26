Фестиваль «Елочный базар» стартует в Музее Москвы 1 декабря

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы с 1 декабря открывает фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и одну выставку.

Выставка «Рождество» покажет «Манускрипт» — развернутый свиток истории Рождества, созданный художницей Екатериной Уткиной. Акварельные рисунки ее дочерей Веры и Варвары проиллюстрировали евангельские события — от Рождества Пресвятой Богородицы до Рождества Христова. Здесь же можно увидеть диафильм и чудесных белоснежных ангелов, парящих в пространстве.⁣⁣

Самые юные посетители музея приглашаются на программу «Теплая елка». Их ждет сказка с оригинальным сюжетом, открывающая тайну появления на свет Деда Мороза, и мастер-класс с забавной игрой.

Участники праздничной программы «Чудная елка» от проекта «Импрессивная клоунада» устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке, а затем увидят, как разворачивались события вокруг елочки на спектакле «В лесу родилась елочка».

Участники программы «Щелкунчик и Мышиный король» познакомятся с писателем Эрнстом Гофманом и его сказкой, посмотрят на волшебную диораму, побывают в мастерской карнавального костюма, перевоплотятся в героев произведения и устроят настоящее шествие теней.

«Рождественские истории о Москве и москвичах» расскажут участникам программы о столице времен Гиляровского. В музейном мероприятии: квиз с игровыми и творческими заданиями и мастер-класс по созданию рождественской звезды.

В афише новогодних спектаклей можно посмотреть постановки «Музыка из всего», «Человеткин», «В лесу родилась елочка», «Эмили Браун и ее кролик. Новогодняя версия», «Рождество», «Игра в Новый год» и «Мой снежный друг».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.