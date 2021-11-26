Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль «Елочный базар» стартует в Музее Москвы 1 декабря

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Елочный базар» стартует в Музее Москвы 1 декабря
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы с 1 декабря открывает фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и одну выставку.

Выставка «Рождество» покажет «Манускрипт» — развернутый свиток истории Рождества, созданный художницей Екатериной Уткиной. Акварельные рисунки ее дочерей Веры и Варвары проиллюстрировали евангельские события — от Рождества Пресвятой Богородицы до Рождества Христова. Здесь же можно увидеть диафильм и чудесных белоснежных ангелов, парящих в пространстве.⁣⁣

Самые юные посетители музея приглашаются на программу «Теплая елка». Их ждет сказка с оригинальным сюжетом, открывающая тайну появления на свет Деда Мороза, и мастер-класс с забавной игрой.

Участники праздничной программы «Чудная елка» от проекта «Импрессивная клоунада» устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке, а затем увидят, как разворачивались события вокруг елочки на спектакле «В лесу родилась елочка».

Участники программы «Щелкунчик и Мышиный король» познакомятся с писателем Эрнстом Гофманом и его сказкой, посмотрят на волшебную диораму, побывают в мастерской карнавального костюма, перевоплотятся в героев произведения и устроят настоящее шествие теней.

«Рождественские истории о Москве и москвичах» расскажут участникам программы о столице времен Гиляровского. В музейном мероприятии: квиз с игровыми и творческими заданиями и мастер-класс по созданию рождественской звезды.

В афише новогодних спектаклей можно посмотреть постановки «Музыка из всего», «Человеткин», «В лесу родилась елочка», «Эмили Браун и ее кролик. Новогодняя версия», «Рождество», «Игра в Новый год» и «Мой снежный друг».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
Музеи Выставки Фестивали
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте