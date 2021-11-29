Выставка «Три века русской елки» откроется в музее «Коломенское»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставку об истории зимних «Три века русской елки», которая откроется во Дворце царя Алексея Михайловича.

Посетители увидят около 1000 экспонатов, рассказывающих о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством с начала XVIII века до нашего времени. Корни новогодних традиций многообразны: христианские, античные, германские, скандинавские, славянские — все они связаны в новогодних торжествах на редкость тесно, в единый комплекс и создают цельный образ, в котором сразу узнается новогодняя елка, как бы она ни выглядела.

В экспозиции представлен уникальный документ — указ от 20 декабря 1699 года, написанный Петром I, о перенесении на 1 января празднования Нового года. С этого времени праздник стали отмечать гуляниями, иллюминацией, фейерверками и украшением елок.

Особое внимание на выставке уделено темам праздничного застолья, старинным новогодним традициям и обрядам допетровской Руси, которые были очень популярны у простого народа: песням, пляскам, гаданиям, колядованию.

Впервые горожане смогут увидеть работы самобытного русского художника и скульптора Ефима Чеснякова, в том числе картину «Праздничное шествие с песней. Коляда» из собрания Костромского музея-заповедника.

Выставка открыта с 1 декабря по 31 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря откроется выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.