Выставка «Знаки на снегу» откроется в галерее «На Каширке»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова, 35к5 Карта всех событий

Галерея «На Каширке» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Знаки на снегу».

В проекте две художницы, представители направления «Новая искренность», Юлия Картошкина и Алиса Маслова рассматривают образ зимы в системе праздничной культуры. Обе художницы сохранили открытый детский взгляд и способность к пониманию вещей, определяющих нравственную основу человека.

Посетители увидят произведения живописи, графики, керамики, наполненные световыми состояниями и энергией жизни. Это воспоминания о самых важных моментах жизни — о детских днях, снах, о счастливых событиях, о драгоценности повседневности.

В рамках выставки пройдут экскурсии, творческие встречи, спектакли.

Выставка открыта с 18 декабря по 16 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.

25 ноября Музей А. Н. Скрябина открыл выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и день рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.

А в музее «Садовое кольцо» 3 декабря начинает работу выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».