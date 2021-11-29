Выставка «Эрте. Фантазия длиною в век» открылась в Старом Английском дворе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Варварка, 4А Карта всех событий

Старый Английский двор представляет выставку «Эрте. Фантазия длиною в век», посвященную русскому дизайнеру, художнику, скульптору Роману Тыртову (Эрте). На его творчество не влияли ни революции, ни мировые войны, он всегда оставался верен своим изящным фантазиям.

Художник работал с Анной Павловой, Матой Хари, Сергеем Дягилевым и Полем Пуаре, оформлял в Голливуде костюмы для фильмов Фреда Нибло и Тода Браунинга, создавал обложки для Harper’s Bazaar и Vogue.

Центральный объект выставки — скульптура «Византия», рядом с которой показана оцифрованная версия одноименной картины с «живыми» элементами. В скульптуре и картине наиболее полно выражены все главные стороны творчества Эрте: любовь к древним цивилизациям, «Русским сезонам» и ар-деко.

На выставке представлены оцифрованные обложки, созданные художником для Harper's Bazaar в начале XX века. В экспозицию вошла серия знаков зодиака и мультимедийная презентация скульптурных и графических работ Эрте.

Мультимедийная часть включает видеокомментарии куратора выставки Никиты Лукинского, кандидата философских наук, искусствоведа Армена Апресяна и художника по костюмам, преподавателя Московской школы кино Анны Баштовой.

Выставка открыта до 23 декабря, сообщается на сайте парка «Зарядье».

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря откроется выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.