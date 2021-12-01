Музей декоративного искусства откроет Зимние мастерские

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Делегатская улица, 3 Карта всех событий

Всероссийский музей декоративного искусства с 4 декабря открывает Зимние мастерские.

В Лаборатории домовых росписей Русского Севера участники смогут познакомиться с подлинными предметами XIX века, украшенными росписью из «северной» коллекции музея; откроют для себя основные свойства цвета по авторским методикам цветовых тренингов; распишут деревянное панно в технике северных росписей.

В мастерской «Магия цианотипии» гости музея узнают об этом виде искусства, смогут сделать и забрать с собой неповторимый отпечаток. К новогодним праздникам будут печатать хвойные растения, а также стеклянные предметы и создадут открытку или картинку в раме, которая станет украшением интерьера.

На праздничном марафоне по линогравюре создадут авторскую печатную форму и сделают с нее несколько оттисков — не только на бумаге и льняной сумке, но и на любой вещи.

Мастер-класс по изготовлению елочного украшения в ретростиле пройдет в последнюю субботу декабря.

Кроме того, с 10 декабря по 19 января 2022 года музей приглашает юных горожан на программу «Самый короткий день в году», посвященную традициям встречи Рождества и Нового года в России. Участников занятия ждет рассказ о зимних праздниках, колядование, представление в настоящем старинном вертепном театре. В мастерской ребята создадут рождественскую звезду.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.