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В учебном центре ГО и ЧС за год готовят более 70 спасателей-добровольцев

Полина Долганова

Общество
В учебном центре ГО и ЧС за год готовят более 70 спасателей-добровольцев
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В учебном центре ГО и ЧС в течение года готовят более 70 спасателей-волонтеров. Об их обучении рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что обучение добровольцев длится три с половиной месяца. Программа предусматривает отработку практических и теоретических заданий.

Будущие спасатели учатся оказывать первую помощь и ликвидировать последствия разных происшествий.

Каждый год добровольцы поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» выполняют более двух тысяч выездов.

— Учеба проходила в течение пяти дней в будни с 7 до 10 вечера, а по выходным мы ездили на учебный полигон департамента ГОЧСиПБ в Апаринки и на водоемы города отрабатывать полученные знания на практике, — рассказал участник обучения Владимир Логвиновский.

За последние 14 лет численность сотрудников спасательного отряда увеличилась почти в четыре раза, подытожили в пресс-службе.

В сентябре столичные спасатели провели учения по тушению пожара на 54-м этаже строящегося высотного здания в составе комплекса «Москва-Сити». В учениях принимали участие 30 пожарных и семь машин специальной техники, среди которых был и пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

В рамках операции спасатели эвакуировали находящихся в здании строителей, установили специальные мотопомпы через каждые десять этажей для подачи жидкости к очагу возгорания, провели магистральные линии для тушения пожара на высоте 226 метров, а также своевременно «ликвидировали» огонь.

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