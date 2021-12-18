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В США рассказали о восприятии Россией ударной группы американских ВМС

Полина Долганова

В мире
В США рассказали о восприятии Россией ударной группы американских ВМС
Фото: Минобороны РФ

Авианосная ударная группа военно-морских сил Соединенных Штатов больше не кажется России морским гигантом. Об этом в субботу, 18 декабря, написал журналист издания National Interest Марк Эпископос.

По его словам, страны имеют разное представление о том, что такое военно-морское могущество.

— Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе, — написал обозреватель издания.

Он также отметил, что РФ не имеет собственной авианосной ударной группы, однако она прекрасно осознает силы противника.

По словам Эпископоса, российские эксперты убеждены, что развитие оружейных технологий в России позволит Москве обзавестись инструментами, которые помогут в возможной борьбе с НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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