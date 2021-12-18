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Москвичам рассказали о способах пожаловаться на снег и сосульки

Иван Юминов

Город
Москвичам рассказали о способах пожаловаться на снег и сосульки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уборкой снега в городе занимаются около 10,5 тысячи единиц техники и свыше 70 тысяч специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 18 декабря.

— К уборке снега могут привлечь 10,5 тысячи единиц специализированной снегоуборочной техники и свыше 70 тысяч специалистов. В городе также работает 56 снегосплавных пунктов и 38 мобильных снегоплавильных установок, которые способны утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки, — говорится в сообщении.

До наступления непогоды проводится противогололедная обработка, в первую очередь самых опасных участков — крутых спусков и подъемов, набережных, мостов и эстакад, а также тоннелей. Уборка дорог проводится после выпадения каждых пяти сантиметров снега или по окончании снегопада.

Сперва очищаются крупные магистрали, подходы к остановкам и станциям метро, а также к общественно важным местам. Коммунальщикам требуется три дня для вывоза 10-сантиметрового слоя снега с крупных улиц, на каждые дополнительные пять сантиметров добавляется по дню.

Полная уборка снега около вокзалов, станций метро и остановок проводится за пять часов после окончания снегопада. При гололеде плитку и асфальт обрабатывают противогололедными средствами.

При уборке дворов внимание сперва обращают на тротуары, а также подходы к подъездам, школам и поликлиникам. Ускорение процесса достигается за счет средств малой механизации, в том числе ручных роторов.

Очистка кровель, которые выходят на магистрали, пешеходные зоны и тротуары должна быть проведена за два дня после окончания снегопада. При этом работы проводятся лишь в дневное время, специалисты обязаны своевременно сбивать наледь и сосульки с крыш.

Москвичи могут пожаловаться на некачественную уборку во дворе в управляющую компанию. Их телефоны размещены на портале «Дома Москвы».

При игнорировании заявки следует сообщить об этом в управу района или электронную приемную Мосжилинспекции. Оперативно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах можно в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

Дополнить жалобу фотографиями и получить отчет можно на портале «Наш город». Заявку о неубранном снеге можно направить и в ОАТИ по телефону +7 (495) 690-77-00, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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