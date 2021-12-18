Автобус № 027 заменит 19 декабря трамваи № 27 и 29 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Дубки Карта всех событий

Автобус № 027 выйдет 19 декабря на маршрут трамваев № 27 и 29. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 18 декабря.

— Только в воскресенье, 19 декабря, вместо трамваев № 27 и 29 будет работать автобус № 027. Автобусы № 027 будут ходить от метро «Войковская» до метро «Дмитровская», — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, трамваи № 23 и 30 будут ходить по обычным маршрутам. Изменения вызваны проведением ремонтных работ на улице Дубки, отмечается в Telegram-канале департамента.

17 декабря сообщалось, что режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменяется с 18 декабря. Вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы.

Также изменится маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Вводится новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».

Кроме того, для горожан вводится дополнительный короткий рейс автобуса н13 до станции метро «Каширская» к первому поезду. Остановка «Румянцево» в сторону центра переносится на 160 метров назад, на дублер Киевского шоссе.