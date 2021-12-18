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Московская ГИБДД подписалась в социальных сетях на блогеров-нарушителей

Иван Юминов

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Московская ГИБДД подписалась в социальных сетях на блогеров-нарушителей
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция Москвы подписалась в социальных сетях на блогеров, которые «пропагандируют» нарушение ПДД. Об этом заявил глава ведомства Александр Быков в субботу, 18 декабря.

— В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей, — рассказал правоохранитель.

Сотрудники ведомства, как уточнил он, дают правовую оценку по каждому подобному случаю. Инспекторы за «прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали контент с нарушением ПДД, отметил Быков в эфире «России 24».

17 декабря в Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД. Уголовная ответственность, согласно документу, будет наступать при превышении скорости более чем на 60 километров в час.

Кроме того, условиями названы выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного маршрута, если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен прав. Поправки в УК гласят, что штраф при таком сценарии составит от 200 до 300 тысяч рублей. Преступление будет также наказываться обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до двух лет.

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