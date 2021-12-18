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Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар в жилом доме в подмосковной деревне Акулово стал причиной смерти одного человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 18 декабря.

Инцидент, как уточняется, произошел в одном из частных домов в СНТ «Газовик». Площадь горения составила три квадратных метра, заключил собеседник «ВМ».

17 декабря в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в ходе ликвидации пожара в частном доме под Клином обнаружили тела двух человек. Пожар произошел 16 декабря в доме, расположенном на территории СНТ «Урожай».

После локализации возгорания спасатели нашли тела двух погибших. По данному факту проводится доследственная проверка, предварительная причина пожара — неисправность электрических приборов.

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