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Сергей Собянин: Ежедневно БКЛ пользуются около 450 тысяч человек

Иван Юминов

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Сергей Собянин: Ежедневно БКЛ пользуются около 450 тысяч человек
Фото: roscongress / Евгений Реутов

БКЛ ежедневно пользуются около 450 тысяч пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 декабря.

— За счет нового участка Большая кольцевая линия выросла почти в два раза. Самыми популярными станциями стали «Каховская» и «Кунцевская», — рассказал глава города.

Москвичи, как уточнил он, активно пишут в социальных сетях, что экономят до получаса в дороге благодаря БКЛ. Собянин пожелал им на странице в соцсети «ВКонтакте» пользоваться линией с удовольствием.

14 декабря в Дептрансе сообщили, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в московском городском общественном транспорте. Так, например, на один рубль увеличивается стоимость разовой поездки по билету «Единый».

Она будет составлять 61 рубль, стоимость билета на две поездки, соответственно, увеличится до 122 рублей. На четыре рубля возрастет стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»).

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