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МВД завершило расследование дела в отношении пятерых наркодилеров

Иван Юминов

Происшествия
МВД завершило расследование дела в отношении пятерых наркодилеров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Следственный департамент МВД окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых наркодилеров. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в субботу, 18 декабря.

— Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых участников международной этнической организованной группы, которая осуществляла поставки наркотического средства героин из стран Центрально-Азиатского региона в Российскую Федерацию. В ходе расследования установлено, что группировка, состоящая из уроженцев Республики Таджикистан, была создана в марте 2019 года и функционировала до мая 2020 года, — рассказала правоохранитель.

Подозреваемые, по ее словам, продавали наркотики более чем в десяти регионах страны. С этой целью они арендовали две квартиры в Ессентуках, а также использовали принадлежащие родственникам дом и постройки в Подмосковье.

Под плиткой перед входом в постройку, по данным министерства, был оборудован тайник в виде бочки. Там содержались наркотики, расфасованные в литровые бутылки.

Участники группы развозили наркотики на арендованных автомобилях, а затем передавали их сообщникам через «закладки». МВД задержало обвиняемых в мае 2020 года совместно с ФСБ.

При обысках у межрегионального курьера были найдены 700 свертков с героином. После этого на территории Можайского округа при получении особо крупной партии товара были задержаны еще двое курьеров вместе с сообщником.

Суд заключил всех подозреваемых под стражу. Дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» передано в Можайский суд Подмосковья, приводит слова Волк «МВД Медиа».

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