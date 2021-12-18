В НАТО предложили расширить военный контингент в Болгарии и Румынии

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Глава объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент в Болгарии и Румынии. Об этом сообщает Der Spiegel в субботу, 18 декабря.

— Генерал США Тод Уолтерс недавно представил по секретной видеосвязи с военными начальниками стран-партнеров план расширить присутствие НАТО через миссию «Усиленное передовое присутствие». Предложение генерала вполне конкретное — в соответствии с этим НАТО также должно увеличить свои собственные квоты миссии более чем на 1500 человек в Болгарии и Румынии, а также в странах Балтии, — говорится в сообщении.

Данные подразделения альянса тренируются в Польше и Прибалтике с местными войсками с 2017 года. При чрезвычайной ситуации они будут действовать как плацдарм для дальнейшего усиления НАТО, отмечает Spiegel.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.