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МИД России обозначил Западу два сценария по гарантиям безопасности

Иван Юминов

Политика
МИД России обозначил Западу два сценария по гарантиям безопасности
Фото: МИД РФ

Запад может либо серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности, либо иметь дело с военно-технической альтернативой. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в субботу, 18 декабря.

— Помните, как выступал Владимир Владимирович (Путин — прим. «ВМ») и говорил, что мы много раз предупреждали, но нас не слышали, вот теперь послушайте. И был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Я думаю, что это они должны понимать — у них есть два пути: первое — это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, — отметил Грушко на эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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