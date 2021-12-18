Стало известно о получении Абрамовичем гражданства Португалии

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Российский предприниматель Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источник.

— Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство, — говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, бизнесмен много лет изучал историю семьи и узнал, что одна из ее частей приехала из Португалии. После этого ее изгнали из страны, в результате чего она оказалась в немецком Гамбурге. Абрамович, как уточнил источник, ведет благотворительную деятельность, которая чтит еврейское наследие во многих странах, отмечает РБК.

1 ноября сообщалось, что общее состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 миллиарда долларов. Состояние совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона увеличилось больше всего.

Согласно подсчетам аналитиков, состояние Михельсона выросло на 8,58 миллиарда долларов и составило 33,3 миллиарда. На втором месте в списке самых богатых миллиардеров России расположился владелец «Норникеля» Владимир Потанин — к тому моменту он заработал 31,8 миллиарда долларов.

Следом за ним шел владелец «Северстали» Алексей Мордашов с 28,8 миллиарда долларов. Четвертое место по итогам рейтинга досталось бенефициару НЛМК Владимиру Лисину — его состояние составило 28,6 миллиарда долларов.