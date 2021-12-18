На Украине оценили вероятность размещения военных из других стран

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Украина пока не располагает планами по размещению военного контингента других стран. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в субботу, 18 декабря.

— На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны, — рассказал чиновник.

Планов по размещению контингента других стран на территории Украины на сегодняшний день нет, приводит слова Данилова РИА Новости.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напомнило издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.