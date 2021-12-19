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Новые ограничения для туристов ввели в Греции из-за «омикрон»-штамма

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
Новые ограничения для туристов ввели в Греции из-за «омикрон»-штамма
Фото: twitter.com/raheemahkharva

Прибывающие в Грецию с 19 декабря путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за сутки. Данное ограничение будет действовать до 10 января 2022 года.

Эта мера распространяется на всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее двух дней. Решение было принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма «омикрон».

Главным образом мера коснется граждан Греции — ранее они могли въезжать в страну без теста. В случае положительного результата теста путешественник должен десять дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания под присмотром властей.

Все путешественники, которые постоянно проживают в России, для въезда в Грецию и раньше должны были иметь отрицательный тест ПЦР, который сделан в течение 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный в течение 48 часов. Кроме того, все россияне должны пройти тест на коронавирус по прибытии в Грецию.

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«Вечерняя Москва» выяснила, куда выгоднее всего поехать на новогодние праздники. Россия с 1 декабря возобновила авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Представители туристической индустрии зафиксировали повышенный интерес к турам на новогодние праздники.

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