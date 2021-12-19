Невестка Валерии объяснила, почему вышла замуж уже беременной

Фото: instagram/lianashulginaa

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, почему получила предложение руки и сердца от своего избранника Арсения Шульгина, уже будучи на четвертом месяце беременности.

Пара сыграла свадьбу в прошлом году. Слухи, что 22-летняя жена наследника артистки находится «в интересном положении», появились в Сети почти сразу после росписи в ЗАГСе. Многие подумали, что именно незапланированная беременность подтолкнула пару к тому, чтобы узаконить отношения.

Но Лиана Шульгина рассказала, что все было совсем иначе. Отвечая на вопрос пользователей в соцсети Instagram в разделе Stories, она призналась, что разговоры о свадьбе велись между возлюбленными уже какое-то время, как вдруг случилась пандемия коронавируса. Торжество пришлось отложить, но вот от мысли о ребенке возлюбленные не отказались.

— Когда мы были на отдыхе, уже обсуждали свадьбу. После приезда началась пандемия. Через несколько месяцев решили: хотим ребенка! У нас получилось, — рассказала Шульгина.

Также она призналась, что начало беременности выдалось тяжелым. Тогда будущая мамочка и думать не могла о большом празднике, но Арсений взял все в свои руки и принял самостоятельное решение.

— Сделал мне предложение и сказал, что сильно меня любит и не оставит меня без сказки, — сообщила невестка Валерии.

Пополнение в семье Шульгиных случилось 1 января 2021 года. Они назвали дочь необычным именем Селин.

В ноябре невестка Валерии засняла подросшую дочку на руках у отца. Лиана Шульгина решила поделиться трогательными кадрами. На фото, которые она разместила в соцсети Instagram, Арсений Шульгин держит на руках маленькую наследницу, облаченную в тонкую шапку и нежно-розовый комбинезон с белыми носочками.