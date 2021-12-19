«Погода не дает передышки»: синоптики сообщили о снегопаде в Москве 19 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 19 декабря, столичный регион останется во власти циклона, центр которого будет располагаться непосредственно вблизи Москвы и Подмосковья. Активные атмосферные фронты продолжат «поставку» снега в течение дня.

Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 2 до 0 градусов. В Подмосковье температура ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 724 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода не дает передышки жителям столицы. Колебания атмосферного давления на пониженном фоне, усиление ветра, неустойчивый геомагнитный фон — все это негативно может сказываться на общем состоянии метеозависимых людей. При этом метеообусловленные симптомы развиваются не только у лиц с повышенной метеочувствительностью, но и у неметеозависимых и практически здоровых людей.

Чаще всего ухудшается самочувствие при хронических заболеваниях суставов, позвоночника, органов дыхания, особенно после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний. Здоровые неметеозависимые люди отмечают общие дискомфортные реакции: быстрая утомляемость, раздражительность, при этом нарастают вегетативные симптомы.

Следует уделять больше внимания здоровью, по совету врача лечить хронические недуги. Оздоравливающие и поддерживающие физическую активность методы помогут безболезненно переносить погодные изменения.

Москвичам рассказали о самом холодном дне следующей недели. Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что в четверг, 23 декабря, температура в столице может опуститься до минус 25 градусов, по области — до минус 28 градусов.