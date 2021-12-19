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Мошенники начали искать жертв по хештегам в социальных сетях

Юлия Курганова

Общество
Мошенники начали искать жертв по хештегам в социальных сетях
Фото: Pixabay

Тренер по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Золотухин рассказал, как мошенники используют информацию, которая опубликована в социальных сетях.

Так, в ноябре житель Москвы поделился в соцсетях положительным тестом на коронавирус, сопроводив фото хештегами #карантин и #covid19. На следующий день ему позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником полиции в сфере экономических преступлений. Он заявил, что вчера вечером некая женщина пыталась снять деньги в отделении одного банка с доверенностью на имя москвича. Якобы она заявила, что мужчина болен COVID-19 и не может сделать это самостоятельно. Однако потенциальная жертва заподозрила неладное, поэтому заявила, что не имеет карточки названного банка, тогда звонивший бросил трубку.

Золотухин назвал данный случай «очередным шагом в эволюции мошенничества». Он отметил, что преступники стали писать индивидуальные сценарии, которые совмещают личную информацию и наработанные схемы. Такие «двухходовки» являются крайне опасными.

Чтобы обезопасить себя, эксперт порекомендовал закрыть личный аккаунт, не добавлять в друзья незнакомых людей, критично относиться к перепостам информации и помнить, что в интернете злоумышленники могут выдавать себя за кого угодно, передают «Известия».

Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина добавила, что мошенники придумывают актуальные сценарии, связанные с пандемией, в том числе якобы коронавирусные выплаты и эффективные лекарства, которые можно получить, назвав номер карты и CVV-код. Также злоумышленники могут прислать СМС после размещенного фото с прогулки с уведомлением о нарушении режима самоизоляции и ссылкой на оплату штрафа.

Также эксперты предупредили, что даже у людей с абстрактным никнеймом в соцсетях легко узнать их настоящие данные, например, с помощью специальных сервисов. Мошенники стали собирать больше данных о человеке, так как на звонки фальшивых сотрудников банков люди уже почти перестали реагировать.

Мошенник похитил у пенсионера миллион рублей в ходе сделки по покупке подержанного авто. Полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве, связанном с покупкой подержанной машины. К полицейским обратился 65-летний пенсионер. Он рассказал, что его сын хотел приобрести подержанный автомобиль. Поскольку и его сын, и сам пожилой мужчина находились за пределами столицы, им потребовался посредник, который бы осмотрел машину и передал деньги продавцу. Такого посредника — совершенно незнакомого мужчину — пенсионер нашел в интернете.

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