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Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Евгений Белоусов

В мире
Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
Фото: Pixabay

Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали в США из Швейцарии. Об этом говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции.

Накануне Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о выдаче его США.

— Американские полицейские задержали его (Клюшина — прим. «ВМ») в Цюрихе и сопровождали во время полета в США, — передает РИА Новости слова из заявления.

По словам пресс-секретаря российского посольства в Швейцарии Владимира Хохлова, защита бизнесмена направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять дополнительные меры обеспечения и отменить экстрадицию.

Отмечается, что несколькими днями ранее, 17 декабря, дипмиссия уже передала ноту в федеральное ведомство юстиции Швейцарии. В ней обратили внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены.

Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу американской стороны 21 марта. Россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на несколько десятков миллионов долларов.

Летом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Министерство иностранных дел России участвует в ситуации с арестом Владислава Клюшина в Швейцарии по запросу США. По ее словам, российское посольство активно защищает Клюшина.

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