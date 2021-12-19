Жена стриптизера Наташа Королева высказалась против свадьбы сына со стриптизершей

Фото: Instagram / @melissa_foxs_

Российская певица Наташа Королева против свадьбы своего сына Архипа с 20-летней стриптизершей Мелиссой Фокс.

Певица, вышедшая замуж около 20 лет назад за стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, отказывается называть девушку сына невесткой. Более того, Королева уверена, что такие отношения долго не продлятся.

— Она не невестка, сын — холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете, и слава богу, — заявила певица в эфире телеканала НТВ.

Однако она отметила, что не вмешивается в личную жизнь Архипа и считает такое поведение родителей неправильным. Кроме того, она не собирается прогонять избранницу сына из дома. По ее словам, жизнь сама расставит все по местам.

Королева также рассказала, что не совсем рада увлечению сына шоу-бизнесом. Она считает, что гораздо лучше для него было бы сконцентрироваться на высшем образовании.

— Я создаю все условия, чтобы он осознал самостоятельно, что, может быть, ему в шоу-бизнес и не надо. Японский язык круче и перспективнее, — рассказала певица.

До этого, 7 декабря, муж Королевой Сергей Глушко признался, что хочет видеть рядом с наследником достойную девушку. Он заявил, что сыну пока рано думать о создании своей семьи.

В марте стало известно, что Архип Глушко сделал предложение своей девушке, после чего пара стала жить в особняке родителей молодого человека, разместившись на третьем этаже.