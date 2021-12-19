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Глава МИД Турции: Россия и Турция не попали в ловушку после убийства посла Карлова

Евгений Белоусов

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Глава МИД Турции: Россия и Турция не попали в ловушку после убийства посла Карлова
Фото: Пресс-служба Кремля

После убийства посла России в турецкой столице Андрея Карлова отношения двух стран не попали в ловушку и не ухудшились. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 19 декабря в связи с пятой годовщиной гибели российского дипломата.

По его словам, убийство Карлова было атакой на турецко-российские отношения. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Он также назвал убийство посла террористическим актом.

— Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По информации турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

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