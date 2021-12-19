Министр обороны Британии оценил возможность военной поддержки Англией Украины

Фото: Минобороны РФ

Маловероятно, что Лондон пошлет солдат для помощи Украине в случае гипотетического «нападения» России. Об этом 18 декабря сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator.

По его словам, то, что Украина не является членом НАТО, лишает ее гарантии коллективной безопасности альянса, даже «если бы кто-то вторгся в страну».

— Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем, — передает слова Уоллеса издание.

Он также добавил, что украинская сторона осведомлена о таком положении дел.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напомнило издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.