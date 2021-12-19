Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Евгений Белоусов

Город
Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
Фото: Pexels

На международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics московские школьники заполучили три золотые медали. Набрав максимальное количество баллов, абсолютным победителем стал ученик специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ) Федор Ромашов.

Кроме него, золото завоевали ученик лицея «Вторая школа» Антон Степанов и Александр Некрасов из школы № 179. Также Иван Мачуговский (школа № 179) и Иван Пискарев (школа № 2086) получили серебряные медали.

Россию на состязании, в котором принимали участие 60 команд из 12 стран, представляли две команды. Они проходили подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах. Отбор проводили среди победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Участие в олимпиаде стало для ребят тренировкой перед крупными международными состязаниями в следующем году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Московские школьники в шестой раз победили на Олимпиаде мегаполисов. В ней участвуют не национальные сборные, а команды крупных городов и столиц — в этом году было 35 сборных. География участников обширна: от Гонконга до Таллина, от Стамбула до Лимы. Ребята соревнуются в знании информатики, математики, физики и химии.

Читайте также:
ученики Москва Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте