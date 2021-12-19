Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

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На международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics московские школьники заполучили три золотые медали. Набрав максимальное количество баллов, абсолютным победителем стал ученик специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ) Федор Ромашов.

Кроме него, золото завоевали ученик лицея «Вторая школа» Антон Степанов и Александр Некрасов из школы № 179. Также Иван Мачуговский (школа № 179) и Иван Пискарев (школа № 2086) получили серебряные медали.

Россию на состязании, в котором принимали участие 60 команд из 12 стран, представляли две команды. Они проходили подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах. Отбор проводили среди победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Участие в олимпиаде стало для ребят тренировкой перед крупными международными состязаниями в следующем году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Московские школьники в шестой раз победили на Олимпиаде мегаполисов. В ней участвуют не национальные сборные, а команды крупных городов и столиц — в этом году было 35 сборных. География участников обширна: от Гонконга до Таллина, от Стамбула до Лимы. Ребята соревнуются в знании информатики, математики, физики и химии.