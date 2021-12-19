Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
На международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics московские школьники заполучили три золотые медали. Набрав максимальное количество баллов, абсолютным победителем стал ученик специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ) Федор Ромашов.
Кроме него, золото завоевали ученик лицея «Вторая школа» Антон Степанов и Александр Некрасов из школы № 179. Также Иван Мачуговский (школа № 179) и Иван Пискарев (школа № 2086) получили серебряные медали.
Россию на состязании, в котором принимали участие 60 команд из 12 стран, представляли две команды. Они проходили подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах. Отбор проводили среди победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Участие в олимпиаде стало для ребят тренировкой перед крупными международными состязаниями в следующем году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Московские школьники в шестой раз победили на Олимпиаде мегаполисов. В ней участвуют не национальные сборные, а команды крупных городов и столиц — в этом году было 35 сборных. География участников обширна: от Гонконга до Таллина, от Стамбула до Лимы. Ребята соревнуются в знании информатики, математики, физики и химии.