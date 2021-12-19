Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

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Пожар в ночь с 18 на 19 декабря в частном доме в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» городского округа Пушкинский стал причиной смерти женщины и мальчика 2014 года рождения. Об этом сообщили 19 декабря в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Кроме того, при пожаре пострадал еще один ребенок 2015 года рождения. Выжившего ребенка госпитализировали.

На данный момент прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства пожара.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль, говорится в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

Днем ранее, 18 декабря, пожар в жилом доме в подмосковной деревне Акулово стал причиной смерти одного человека. Инцидент, как уточняется, произошел в одном из частных домов в СНТ «Газовик». Площадь горения составила три квадратных метра.

17 декабря в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в ходе ликвидации пожара в частном доме под Клином обнаружили тела двух человек. Пожар произошел 16 декабря в доме, расположенном на территории СНТ «Урожай».