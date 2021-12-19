Синоптик предупредил об аномально низком атмосферном давлении в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 19 декабря, в Москве ожидаются аномально низкое атмосферное давление, облачность и небольшой снег. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за минувшую ночь в Москве выпало пять миллиметров осадков. Это составляет восемь процентов от месячной нормы. Он также сообщил, что в столице ожидаются небольшой снег временами и облачность. Прирост снега составит не более одного–двух сантиметров.

Кроме того, Тишковец отметил аномально низкий уровень атмосферного давления. Он, утверждает синоптик, опустится на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы.

— Температура в Москве — около 0 градусов, в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1 градуса, — заключил синоптик в своем Instagram-аккаунте.

До этого синоптики рассказали, что в воскресенье, 19 декабря, столичный регион останется во власти циклона, центр которого будет располагаться непосредственно вблизи Москвы и Подмосковья. Активные атмосферные фронты продолжат «поставку» снега в течение дня.

Москвичам рассказали о самом холодном дне следующей недели. Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что в четверг, 23 декабря, температура в столице может опуститься до минус 25 градусов, по области — до минус 28 градусов.