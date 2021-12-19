Фото: Максим Аносов

Православная церковь в этот день почитает память миланского епископа и проповедники Амвросия Медиоланского. День наиболее благоприятен для молодых девушек, особенно если они садятся за ручную работу. Считалось, что если девушка прядет, вяжет или шьет в день Амвросия, таким способом она свою судьбу сшивает. Наши предки говорили: «Пришел святой Амвросий да праздники отбросил». Теперь до самого любимого народом Рождества Христова и Святок никаких праздников не предвидится. 20 декабря подводило черту всем зимним торжествам. Со дня Амвросия и до самого Нового года веселые посиделки и братчины не проводились — на них накладывался строгий запрет, который в деревнях никто не решался нарушить.

Приметы погоды:

Если идет мокрый снег, то лето дождливым будет.

Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период.

Если солнце окружено туманом, будет сильная метель.

Если солнце за облака прячется, то жди снегопада.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кто и как может определить свою судьбу 20 декабря

Именины отмечают: Игнатий, Иван, Григорий, Антон, Петр, Михаил, Галактион, Павел, Сергей, Лев.