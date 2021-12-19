Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Кто и как может определить свою судьбу 20 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Кто и как может определить свою судьбу 20 декабря
Фото: Максим Аносов

Православная церковь в этот день почитает память миланского епископа и проповедники Амвросия Медиоланского. День наиболее благоприятен для молодых девушек, особенно если они садятся за ручную работу. Считалось, что если девушка прядет, вяжет или шьет в день Амвросия, таким способом она свою судьбу сшивает. Наши предки говорили: «Пришел святой Амвросий да праздники отбросил». Теперь до самого любимого народом Рождества Христова и Святок никаких праздников не предвидится. 20 декабря подводило черту всем зимним торжествам. Со дня Амвросия и до самого Нового года веселые посиделки и братчины не проводились — на них накладывался строгий запрет, который в деревнях никто не решался нарушить.

Приметы погоды:

Если идет мокрый снег, то лето дождливым будет.

Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период.

Если солнце окружено туманом, будет сильная метель.

Если солнце за облака прячется, то жди снегопада.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кто и как может определить свою судьбу 20 декабря

Именины отмечают: Игнатий, Иван, Григорий, Антон, Петр, Михаил, Галактион, Павел, Сергей, Лев.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте