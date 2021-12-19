Российские вирусологи оценили версию об искусственном происхождении штамма «омикрон»

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Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили гипотезу об искусственном происхождении штамма коронавируса «омикрон».

По словам заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова, виновниками возникновения нового штамма могут быть биохакеры. Но официально эту версию никто не рассматривает.

С ним не согласен заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов. Он считает, что искусственное происхождение штамма маловероятно. Свою позицию он аргументировал так: если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, через испытания. А сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории, и делать это открыто.

— Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, — уверил Нестеров.

В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что подобные варианты образуются в природе. Поэтому не следует искать у нового штамма искусственное происхождение.

— Уже был аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал и в результате вирус как бы уничтожил сам себя, — рассказал вирусолог в эфире «Радио России».

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.