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Дело возбудили после кражи у безработной москвички шубы за 2,5 миллиона рублей

Евгений Белоусов

Происшествия
Дело возбудили после кражи у безработной москвички шубы за 2,5 миллиона рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у безработной жительницы столицы шубы из рыси за два с половиной миллиона рублей. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 19 декабря.

Сам инцидент произошел вечером 11 декабря. Девушка пришла в бар на Большой Никитской улице. На ней была дорогостоящая шуба из рыси, которую девушка оставила в гардеробе заведения.

Собравшись домой, девушка обнаружила, что ее верхняя одежда пропала. Она сразу же обратилась в полицию с заявлением о краже. Прибывшие на место полицейские установили, что кража произошла между 01:30 и 01:45. Человека, укравшего шубу, пока не нашли.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

В начале декабря полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в краже 16 ноутбуков из офиса частной компании на Ленинградском проспекте.

16 декабря суд в Ачинске арестовал кассира, которая похитила более 22 миллионов рублей из местного отделения банка, и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 дня.

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