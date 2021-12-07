Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Молодой человек похитил 16 ноутбуков из офиса на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Молодой человек похитил 16 ноутбуков из офиса на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

На севере столицы полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в краже 16 ноутбуков. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Кража ноутбуков из офиса частной компании на Ленинградском проспекте произошла еще 22 ноября, однако их пропажу заметили только 6 декабря после инвентаризации.

Представители организации обратились с соответствующим заявлением в полицию. По их словам, стоимость похищенного превысила 1,6 миллиона рублей.

Тем же вечером полиция задержала подозреваемого. Им оказался специалист техподдержки, работающий в другой компании. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

До этого сообщалось, что в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка, которая установила приложение и потеряла 3,5 миллиона рублей.

Читайте также:
МВД Москва кража вещей
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте