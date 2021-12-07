Молодой человек похитил 16 ноутбуков из офиса на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

На севере столицы полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в краже 16 ноутбуков. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Кража ноутбуков из офиса частной компании на Ленинградском проспекте произошла еще 22 ноября, однако их пропажу заметили только 6 декабря после инвентаризации.

Представители организации обратились с соответствующим заявлением в полицию. По их словам, стоимость похищенного превысила 1,6 миллиона рублей.

Тем же вечером полиция задержала подозреваемого. Им оказался специалист техподдержки, работающий в другой компании. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

До этого сообщалось, что в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка, которая установила приложение и потеряла 3,5 миллиона рублей.