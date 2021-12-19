Володин: Закон об отмене обязательного техосмотра должен заработать в 2022 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца этого года, чтобы в 2022 году он уже заработал. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, уже получены все положительные заключения по законопроекту и в понедельник, 20 декабря, он будет рассмотрен советом Думы. Во вторник его рассмотрят во втором чтении, в среду — в третьем.

Он также отметил, что закон проработан так, чтобы соблюсти интересы автовладельцев. Законопроект коснется около 50 миллионов транспортных средств и сделает проще жизнь их владельцев.

— Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны, — рассказал Володин в своем Telegram-канале.

13 декабря Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Глава государства, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.