Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Теплая погода закончилась: москвичей ожидают обильные снегопады и сильные заморозки

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Теплая погода закончилась: москвичей ожидают обильные снегопады и сильные заморозки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аномальное тепло, накрывшее Москву и всю европейскую часть России, начнет постепенно покидать столицу, а на смену комфортным погодным условиям придут заморозки и отрицательные температурные показатели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, с понедельника, 20 декабря, столбики термометров начнут опускаться до минус 10 градусов и усилятся осадки в виде снега.

— В течение суток на фоне пониженного давления ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман. Ночная температура будет держаться в пределах 4–6 градусов с отрицательными показателями, — отметила эксперт. — Днем ожидается минус 9–11 градусов.

В течение следующих суток столичная погода продолжит ухудшаться и о былом тепле останутся, по словам эксперта, лишь воспоминания.

— Во вторник температурные показатели продолжат падать и достигнут минус 12–15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, ожидается обильный снегопад. Сильные заморозки Москву накроют в ночь с 21 на 22 декабря, — уточнила метеоролог. — В этот период столбики термометров опустятся до 18–21 градуса с отрицательным значением, а днем потеплеет до минус 10–13 градусов.

Эксперт уточнила, что ночь среды окажется самой холодной на предстоящей неделе.

В четверг, 23 декабря, в городе ожидаются переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем сохранится температура минус 10–12 градусов; ветер западный, умеренный.

По словам Поздняковой, последний рабочий день тоже окажется довольно прохладным. Так, 24 декабря ночью температурные показатели опустятся до 16–18 градусов мороза, а днем они достигнут минус 6–8 градусов. Ветер прогнозируется южный, умеренный.

В выходные немного потеплеет и среднесуточная температура не будет опускаться ниже минус 9 градусов, но может усилиться снегопад.

В заключение специалист отметила, что погодные условия, которые ожидают москвичей на будущей неделе, по климатическим показателям на 5–6 градусов ниже нормы текущего месяца.

Читайте также:
падение снега мороз Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте