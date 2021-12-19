Теплая погода закончилась: москвичей ожидают обильные снегопады и сильные заморозки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аномальное тепло, накрывшее Москву и всю европейскую часть России, начнет постепенно покидать столицу, а на смену комфортным погодным условиям придут заморозки и отрицательные температурные показатели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, с понедельника, 20 декабря, столбики термометров начнут опускаться до минус 10 градусов и усилятся осадки в виде снега.

— В течение суток на фоне пониженного давления ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман. Ночная температура будет держаться в пределах 4–6 градусов с отрицательными показателями, — отметила эксперт. — Днем ожидается минус 9–11 градусов.

В течение следующих суток столичная погода продолжит ухудшаться и о былом тепле останутся, по словам эксперта, лишь воспоминания.

— Во вторник температурные показатели продолжат падать и достигнут минус 12–15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, ожидается обильный снегопад. Сильные заморозки Москву накроют в ночь с 21 на 22 декабря, — уточнила метеоролог. — В этот период столбики термометров опустятся до 18–21 градуса с отрицательным значением, а днем потеплеет до минус 10–13 градусов.

Эксперт уточнила, что ночь среды окажется самой холодной на предстоящей неделе.

В четверг, 23 декабря, в городе ожидаются переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем сохранится температура минус 10–12 градусов; ветер западный, умеренный.

По словам Поздняковой, последний рабочий день тоже окажется довольно прохладным. Так, 24 декабря ночью температурные показатели опустятся до 16–18 градусов мороза, а днем они достигнут минус 6–8 градусов. Ветер прогнозируется южный, умеренный.

В выходные немного потеплеет и среднесуточная температура не будет опускаться ниже минус 9 градусов, но может усилиться снегопад.

В заключение специалист отметила, что погодные условия, которые ожидают москвичей на будущей неделе, по климатическим показателям на 5–6 градусов ниже нормы текущего месяца.