«Полярное вторжение»: назван самый холодный день на следующей неделе в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москве ожидаются 20-градусные морозы, которые принесет за собой «полярное вторжение». Об этом в воскресенье, 19 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, Центральную Россию на следующей неделе в целом ожидают «русские морозы».

— Так, например, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до минус 4–9 градусов, а днем уже будет не выше минус 7–12 градусов, вечером — минус 10–15, — сообщил Тишковец.

Во вторник, в день зимнего солнцестояния, синоптик пообещал продолжение похолодания. Под утро температура будет минус 15–20 градусов, в дневные часы она поднимется до минус 12–17 градусов.

В среду, 22 декабря, будет самый холодный день с 1978 года. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17–22 градусов, после полудня ожидается минус 14–19 градусов. Синоптик отметил, что это на 10–12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом.

В четверг уже потеплеет. Под утро — минус 16–21 градус, днем — с повышением до минус 11–16 градусов. В пятницу ночью — минус 14–19 градусов, днем — минус 8–13 градусов.

— В выходные в теплом секторе циклона снегопады заметно усилятся, температура вернется в норму, — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

До этого Тишковец сообщил, что в воскресенье, 19 декабря, в Москве ожидаются аномально низкое атмосферное давление, облачность и небольшой снег. Уровень атмосферного давления, утверждает синоптик, опустится на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы.