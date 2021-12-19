«Опасные дураки»: Песков резко высказался о противниках вакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Люди, отказывающиеся вакцинироваться против коронавирусной инфекции и призывающие к этому других, являются «опасными дураками». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» Пескова попросили одним словом назвать людей, которые отказываются от вакцины и агитируют против нее других.

— Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь, — ответил пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала вывод, что таким образом могут себя вести «люди, пораженные страхом». А министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал подобные действия «неразумными».

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не стал давать резких оценок антипрививочникам, а лишь призвал их «доверять проверенным источникам».

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Другие врачи не стеснялись в высказываниях. Главврач городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода определил противников вакцинации как «воинствующее невежество». Заместитель главврача московской больницы № 52 Сергей Царенко назвал их «идиотами», а главный педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов — «информационными террористами».

До этого Анна Попова заявила, что распространение нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» пугает своей опасностью и риском. По ее словам, на сегодняшний день стремительное развитие ситуации наблюдается в Великобритании и в Африке.