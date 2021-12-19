Треть месячной нормы снега может выпасть в столице за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За ночь в Москве выпало до семи сантиметров снега, а общий прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до трети месячной нормы. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозам, за день сугробы в городе могут увеличиться еще на семь сантиметров снега. На борьбу с последствиями снегопада вышло более 10 тысяч единиц техники.

— Повсеместно идут работы по очистке улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов. Под особым контролем — состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, — отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе добавили, что снег с улиц вывозят на 56 снегосплавных пунктов, работающих в городе.

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах в связи с работой снегоуборочной и погрузочной техники.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что через неделю, в следующее воскресенье, высота сугробов достигнет в Москве 30 сантиметров.