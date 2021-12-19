Сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров к следующему воскресенью

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Через неделю, в следующее воскресенье, высота сугробов достигнет 30 сантиметров в Москве. Об этом 19 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в предстоящую неделю в столице выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков. Это приведет к тому, что в следующее воскресенье, 26 декабря, высота сугробов в городе достигнет 30 сантиметров, а в понедельник, 27 декабря, — 32–37 сантиметров. Тишковец утверждает, что это вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.

Он также отметил, что за прошедшую ночь в Москве выпало восемь процентов месячной нормы осадков — пять миллиметров.

— Благодаря чему сугробы выросли с 17 до 23 сантиметров при норме для этого времени года в 15 сантиметров, — рассказал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

До этого Тишковец предупредил, что в воскресенье, 19 декабря, в Москве ожидаются аномально низкое атмосферное давление, облачность и небольшой снег.

До этого синоптики рассказали, что в воскресенье, 19 декабря, столичный регион останется во власти циклона, центр которого будет располагаться непосредственно вблизи Москвы и Подмосковья. Активные атмосферные фронты продолжат «поставку» снега в течение дня.