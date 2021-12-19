Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров к следующему воскресенью

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров к следующему воскресенью
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Через неделю, в следующее воскресенье, высота сугробов достигнет 30 сантиметров в Москве. Об этом 19 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в предстоящую неделю в столице выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков. Это приведет к тому, что в следующее воскресенье, 26 декабря, высота сугробов в городе достигнет 30 сантиметров, а в понедельник, 27 декабря, — 32–37 сантиметров. Тишковец утверждает, что это вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.

Он также отметил, что за прошедшую ночь в Москве выпало восемь процентов месячной нормы осадков — пять миллиметров.

— Благодаря чему сугробы выросли с 17 до 23 сантиметров при норме для этого времени года в 15 сантиметров, — рассказал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

До этого Тишковец предупредил, что в воскресенье, 19 декабря, в Москве ожидаются аномально низкое атмосферное давление, облачность и небольшой снег.

До этого синоптики рассказали, что в воскресенье, 19 декабря, столичный регион останется во власти циклона, центр которого будет располагаться непосредственно вблизи Москвы и Подмосковья. Активные атмосферные фронты продолжат «поставку» снега в течение дня.

Читайте также:
Москва зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте