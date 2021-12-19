Потеря активности: что будет, если использовать просроченные вакцины и лекарства

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При введении в организм просроченной вакцины или лекарства у человека могут возникнуть побочные эффекты. Об этом в «Вечерней Москве» рассказали специалисты.

По словам врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, например, при продолжительном хранении вакцин от COVID-19 некоторые биологические активные вещества, содержащиеся в препарате, подвергаются неферментативной трансформации, то есть вступают в различные химические реакции, и модифицируются:

— Что может произойти, если человеку вколоть такой просроченный препарат? Все зависит от того, что это за вакцина. Некоторые из них содержат в своем составе такую аминокислоту, как гистидин. И при неферментативном превращении гистидин способствует выработке биологически активных веществ, которые при попадании в организм вызывают побочные эффекты в месте введения инъекции.

Эксперт отметил, что у пациента могут появиться аллергические реакции или болевые ощущения:

— Кроме того, вектор-вирус, который является компонентом вакцины, может модифицироваться и потерять свою активность. В результате чего у человека, получившего просроченную дозу, иммунитет к коронавирусу не выработается, если вектор распался, либо выработается, но не полностью.

В целом срок хранения инъекционных препаратов от «ковида» достигает от шести месяцев до года. И если у средства прошло две недели, как истек его срок годности, сильных изменений в действующем веществе не произойдет и вакцину можно использовать.

Соответствующую информацию подтвердил «ВМ» и доктор Мясников, по его словам, просроченные вакцины действительно могут терять свою эффективность, поэтому желательно прививаться исключительно препаратами из новой партии.

При этом медик отметил, что любые иные препараты могут использоваться даже после истечения срока годности:

— Есть много препаратов, которые сохраняют свою активность после окончания срока годности. Например, антибиотики можно использовать даже через полгода. Это же касается некоторых препаратов от ОРВИ и гриппа, если вы их хранили в закрытых упаковках.

Эксперт отметил, что в худшем случае такие препараты будут действовать не так эффективно, как новые, но дополнительных побочных эффектов или летального исхода они точно не вызовут.