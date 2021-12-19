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Около 100 тысяч кубометров снега утилизировали в Москве за сутки

Анастасия Колоскова

Город
Около 100 тысяч кубометров снега утилизировали в Москве за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные коммунальщики продолжают работы по уборке и вывозу снега. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Около 100 тысяч кубических метров снега утилизировано за сутки. Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники городского хозяйства в 15:00 начали очередное механизированное подметание улиц тротуаров и дворов, после чего будет проведена противогололедная обработка.

До этого в комплексе сообщили, что за ночь в Москве выпало до семи сантиметров снега, а общий прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до трети месячной нормы. Согласно прогнозам, за день сугробы в городе могут увеличиться еще на семь сантиметров снега. На борьбу с последствиями снегопада вышло более 10 тысяч единиц техники. В пресс-службе добавили, что снег с улиц вывозят на 56 снегосплавных пунктов, работающих в городе.

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