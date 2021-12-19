Спасатели помогли поймать летучую мышь в доме на юго-западе Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, бульвар Адмирала Ушакова Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра помогли поймать летучую мышь, которая залетела в многоквартирный дом в районе Южное Бутово. Об этом сообщили в воскресенье, 19 декабря, в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в доме на бульваре Адмирала Ушакова. Пенсионерка сообщила, что летучая мышь находится в межквартирном холле. Приехавшие по вызову спасатели обнаружили животное под шкафчиком в тамбуре.

— Поймали животное с помощью сачка, а поскольку летучие мыши занесены в Красную книгу, связались с центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, договорились передать ее им после окончания смены, — приводятся слова старшего дежурного смены Сергея Михайлова в сообщении Telegram-канала оперативных новостей.

Видео: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

До этого столичные спасатели оказали помощь ястребу, который из-за болезни не мог летать и просидел несколько дней на дереве в центре Москвы. Хищника заметили местные жители на улице Лесной. Специалисты при помощи лестницы забрались на дерево и сняли ястреба с ветки. Пернатого передали в центр реабилитации диких животных.