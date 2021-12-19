Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели помогли поймать летучую мышь в доме на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Спасатели помогли поймать летучую мышь в доме на юго-западе Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, бульвар Адмирала Ушакова Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра помогли поймать летучую мышь, которая залетела в многоквартирный дом в районе Южное Бутово. Об этом сообщили в воскресенье, 19 декабря, в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в доме на бульваре Адмирала Ушакова. Пенсионерка сообщила, что летучая мышь находится в межквартирном холле. Приехавшие по вызову спасатели обнаружили животное под шкафчиком в тамбуре.

— Поймали животное с помощью сачка, а поскольку летучие мыши занесены в Красную книгу, связались с центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, договорились передать ее им после окончания смены, — приводятся слова старшего дежурного смены Сергея Михайлова в сообщении Telegram-канала оперативных новостей.

Видео: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

До этого столичные спасатели оказали помощь ястребу, который из-за болезни не мог летать и просидел несколько дней на дереве в центре Москвы. Хищника заметили местные жители на улице Лесной. Специалисты при помощи лестницы забрались на дерево и сняли ястреба с ветки. Пернатого передали в центр реабилитации диких животных.

Читайте также:
летучие мыши Москва Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте